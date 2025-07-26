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    Дьекереш: С нетерпением жду возможности стать частью «Арсенала»

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    Нападающий Виктор Дьекереш высказался о своем переходе в «Арсенал».

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    «Я всегда хочу забивать. С нетерпением жду возможности стать частью этого клуба и забить гол в этой форме и с этой эмблемой перед всеми болельщиками. Это будет потрясающее чувство.

    Я начинал в Англии, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил. Теперь я хочу проявить себя по-настоящему и хорошо выступить вместе с командой.

    Играя за "Спортинг", я забил несколько голов в Лиге чемпионов, так что чувствую, что могу играть на том же уровне. Теперь же, перейдя в клуб уровня "Арсенала", я думаю, это поможет мне играть ещё лучше, ведь в команде столько замечательных игроков. Я с нетерпением жду начала сезона», — цитирует Дьекереша официальный сайт клуба.

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    • В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач.

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