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    Де Пауль перешел в «Интер Майами»

    Футбол Футбол Испании Атлетико MLS Интер Майами Трансферы
    Мадридский «Атлетико» официально сообщил о переходе хавбека Родриго Де Пауля в «Интер Майами». Об этом сообщает сайт испанского клуба.

    Родриго Де Пауль
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    Родриго Де Пауль

    «От имени нашего клуба мы желаем Родриго Де Паулю удачи во всех его будущих личных и профессиональных начинаниях», — говорится в сообщении «матрасников».

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб МЛС заплатит за 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины 15 млн евро.

    Де Пауль перешел в «Атлетико» из итальянского «Удинезе» летом 2021 года. За время выступлений в мадридской команде он провел 187 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

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