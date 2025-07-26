Де Пауль перешел в «Интер Майами»

Мадридскийофициально сообщил о переходе хавбека. Об этом сообщает сайт испанского клуба.

«От имени нашего клуба мы желаем Родриго Де Паулю удачи во всех его будущих личных и профессиональных начинаниях», — говорится в сообщении «матрасников».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб МЛС заплатит за 31-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины 15 млн евро.

Де Пауль перешел в «Атлетико» из итальянского «Удинезе» летом 2021 года. За время выступлений в мадридской команде он провел 187 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.