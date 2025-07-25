Дешевле — не значит хуже. Как клубы АПЛ научились выгодно заменять звезд

«Перемены — часть футбола. Но самые важные люди в "Ливерпуле" — это те, кто хочет быть здесь».

Эти слова Кенни Далглиша, сказанные 31 января 2011 года, были призваны хоть как-то успокоить болельщиков «Ливерпуля», которым предстояло пережить потерю главной звезды команды.

Переход Фернандо Торреса в «Челси» за 50 миллионов фунтов стал одной из самых обсуждаемых сделок в истории Премьер-лиги. Испанец менял один из традиционных грандов Англии на клуб, который на тот момент выглядел более перспективным в борьбе за трофеи.

Фернандо Торрес globallookpress.com

Для фанатов «Ливерпуля» это был удар под дых. Все указывало на то, что клуб, последний раз становившийся чемпионом Англии более 20 лет назад, больше не способен удерживать своих звезд перед лицом богатых и амбициозных соперников.

Если слова Далглиша и принесли мгновенное утешение, то настоящим бальзамом стал новичок, прибывший из Амстердама — уругвайский нападающий, стоивший почти вдвое дешевле.

Луис Суарес обошелся «Ливерпулю» примерно в 23 миллиона фунтов — чуть меньше половины суммы, полученной за Торреса. При этом статистика уругвайца получилась даже лучше: 69 голов в 110 матчах Премьер-лиги против 65 мячей в 102 играх у Торреса.

Большинство болельщиков без колебаний назовут Суареса улучшенной версией испанца, несмотря на разницу в цене. Торрес так и не заиграл в «Челси» и уже никогда не смог вернуться на прежний уровень.

Это мог бы стать идеальный пример трансферной политики в Премьер-лиге — купи дешевле, продай дороже и стань сильнее. Но «Ливерпуль» сам испортил картину, потратив оставшиеся деньги от продажи Торреса — и даже больше — на покупку Энди Кэрролла. Тогда казалось, что это разумный шаг, но реальность оказалась совсем иной: трансфер оказался провалом.

Заменить звезду на игрока не хуже (а то и лучше) — да еще и сэкономить при этом — искусство тонкое и редкое. Но в истории АПЛ были клубы, которым это удавалось.

В 1995 году, когда Премьер-лига только набирала обороты, а суммы на трансферном рынке были скромными по нынешним меркам, «Ньюкасл», всерьез претендовавший на чемпионство, вызвал ярость болельщиков, продав своего лучшего бомбардира Энди Коула в «Манчестер Юнайтед» за 6 миллионов фунтов и вингера Кита Гиллеспи.

Решение вызвало протесты, и менеджеру команды Кевину Кигану пришлось лично выходить к фанатам на ступеньки «Сент-Джеймс Парк», чтобы объясниться и успокоить толпу.

Энди Коул в «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Но по-настоящему утихомирить недовольство помогло другое — «Ньюкасл» вложил 5 миллионов из полученных средств в покупку Леса Фердинанда из «Куинз Парк Рейнджерс».

Да, Коул забивал стабильно и в «МЮ», и назвать Фердинанда однозначно лучшим было бы поверхностно. Но в своем дебютном сезоне в составе «сорок» он наколотил 25 мячей и помог команде финишировать второй — на четыре позиции выше, чем годом ранее с Коулом.

А вот пример другого рода: летом 2004 года «Эвертон» продал Уэйна Руни, самого талантливого воспитанника клуба в эпоху Премьер-лиги, в «Манчестер Юнайтед» за 20 миллионов фунтов. Взамен клуб потратил на прямую замену всего полмиллиона — и купил Маркуса Бента. Его карьера в Ливерпуле прошла без особых всплесков и запомнилась разве что своей серостью.

Тим Кэхилл и Микель Артета globallookpress.com

Но настоящим успехом для «Эвертона» стали не столько попытки найти прямую замену Руни, сколько грамотные вложения в усиление состава. За 1,5 миллиона фунтов был приобретен Тим Кэхилл, а за аренду Микеля Артеты была выплачена скромная сумма — и оба вскоре стали культовыми фигурами на «Гудисон Парк». В первый же сезон без Руни «Эвертон» финишировал на четвертом месте — это был лучший результат клуба в эпоху Премьер-лиги.

В более недавнее время на подобную стратегию с двойным успехом сработал «Ноттингем Форест».

Два лета назад клуб получил от «Тоттенхэма» 47 миллионов фунтов за Бреннана Джонсона и потратил из них 15 миллионов на Антони Элангу из «Манчестер Юнайтед», а также до 5 миллионов (включая бонусы) на Каллума Хадсона-Одои из «Челси».

Результат? Лучшие два сезона «Фореста» за последние годы. Клуб добился попадания в Лигу конференций — а при определенном стечении обстоятельств даже в Лигу Европы. Приобретение двух качественных фланговых игроков взамен одного и сохранение при этом 27 миллионов в бюджете — решение, сработавшее на всех фронтах.

Однако есть и еще более высокий уровень трансферного мастерства — не дожидаться ухода ключевого игрока, а заранее подписывать ему замену. Об этом рассказал бывший спортивный директор одного из клубов Премьер-лиги в материале The Athletic, посвященном искусству продающих клубов.

По его словам, речь идет не только о планировании, но и о стратегической защите на рынке: «Если ты заранее подписал потенциальную замену, то не оказываешься в положении, когда другие клубы знают, что у тебя на руках куча денег. Ты не вынужден переплачивать».

«В идеальном мире ты сначала подписываешь замену и даешь ей время адаптироваться без давления — без необходимости выходить в основе каждую неделю и сразу заменить своего лучшего игрока. А поскольку такой футболист уже внутри системы, болельщики не воспринимают его как прямую замену "Игроку Икс", что тоже снимает часть напряжения».

Вновь стоит упомянуть «Ливерпуль» — клуб, у которого, возможно случайно, а не по тщательно выверенному плану, получилось одно из самых успешных решений по опережающей замене.

Летом 2017 года мерсисайдцы заплатили «Роме» 36,5 миллиона фунтов за Мохамеда Салаха — и в тот момент еще не знали, что Филиппе Коутиньо уйдет в «Барселону» за более чем 100 миллионов уже в январе 2018 года. Его продажа не только принесла клубу рекордный доход, но и развязала руки Юргену Клоппу, который с тех пор стал стабильно использовать атакующее трио Салах — Мане — Фирмино.

Мохаммед Салах и Роберто Фирмино globallookpress.com

Именно эта связка привела «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов в 2019 году и первому за 30 лет чемпионству в Премьер-лиге в сезоне 2019/20. Заменив талантливого, но нестабильного Коутиньо на Салаха — который стал настоящей легендой клуба и помог в прошлом сезоне добыть 20-й титул чемпиона Англии — клуб провернул трансферный ход высшего уровня.

В последние годы аналогичный подход продемонстрировали и другие команды. Так, «Вулверхэмптон» заранее подготовился к уходу иконы современности Рубена Невиша, уже имея в составе Марио Лемина и Жуана Гомеса — новую версию полузащиты.

А «Брайтон» и вовсе превратил эту стратегию в искусство, особенно на позиции центральных полузащитников. Летом 2022 года клуб продал Ива Биссума в «Тоттенхэм» за 30 миллионов фунтов, уже имея в составе эквадорца Мойсеса Кайседо, купленного годом ранее всего за 4 миллиона.

После ухода Биссума Кайседо стал ключевым игроком и провел 37 матчей в АПЛ в сезоне 2022/23, когда «Брайтон» финишировал на рекордном шестом месте.

Но и на этом клуб не остановился. В 2023 году Кайседо был продан в «Челси» за рекордные для Британии 100 миллионов фунтов. Практически одновременно «Брайтон» приобрел Карлоса Балеба за 23 миллиона.

Камерунец пока только набирает форму, но уже сейчас видно, что он может стать следующим звеном в этой продуманной цепочке. Суммарная прибыль от таких трансферов — почти 100 миллионов фунтов, при этом качество игры не просело.

История показывает: клубы могут добиться успеха как в случае покупки замены до продажи звезды, так и после. Иногда более дешевая альтернатива оказывается не просто выгоднее — она делает команду сильнее.