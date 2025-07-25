Артета: Мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно

Главный тренерпрокомментировал трансферы английского клуба в летнее межсезонье.

«Снизить давление, усилить конкуренцию. В прошлом сезоне мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно, и Кристьян нам очень поможет. У него другие качества, нежели у наших защитников. Он добавит нам огромного желания играть, потому что он очень хочет прийти сюда и внести свой вклад в команду. И нам нужно дать ему немного времени, чтобы он принял идеи и адаптировался. Но у него есть и отличные качества, которые можно добавить.

Английские клубы? Все дело в конкуренции, вы видели это прямо перед клубным чемпионатом мира, что сделал "Манчестер Сити". Мы видели, что сделали "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и, конечно же, "Ливерпуль". Так что, как видите, каждый клуб очень, очень активен. Все хотят стать лучше. Всё дело в качестве состава, в глубине состава, и у нас всё то же самое», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что «Арсенал» финишировал на втором месте в турнирной таблице прошлого сезона АПЛ.