Талалаев назвал тренера, с которого берет пример

Главный тренервысказался о своих коллегах по амплуа, с которых берет пример.

«Безусловно, но если я вам назову их фамилии, то вы, скорее всего, их не знаете. Есть несколько подходов в футболе, один из них связан с интенсивностью — шестинедельными циклами.

Если Верхейена вы еще должны знать, то профессора в Италии, который очень сильно занимается этим и спорит со всем футбольным миром, я не думаю, что вы что-то о нем читали. Давать кому-то преимущество не хотелось бы, поэтому пусть каждый идет своим путем.

Я беру опыт у всех людей, но ни на кого равняться не собираюсь. Тренер — профессия такая, компилятивная, то есть мы должны заимствовать все самое лучшее. Когда я вижу что-то интересное, то так и делаю», — приводит слова Талалаева «Советский спорт».