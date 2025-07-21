В «Интере» ответили на вопрос о будущем Чалханоглу

Президентвысказался о возможном уходе полузащитника командыв другой клуб.

«Мы сталкиваемся с информацией о вымышленных запросах, которые так и не доходят, это выдумки СМИ. Сейчас нет запроса, поэтому нет ни рассмотрения, ни ответа. Мы ждём прибытия Хакана на тренировку 23-го числа.

Общалось ли руководство клуба с самим игроком? Да, постоянно. Как и другие футболисты, он никогда не выражал желания покинуть Интер», — приводит слова Маротты FC Inter News.

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел за «Интер» 29 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.