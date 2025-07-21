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    Дмитрий БариновТрансферный дайджест. 15 — 22 июля
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    Глушаков: «Спартаку» будет ещё тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем сезоне

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    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Всё начинается с начала. "Спартак" выиграл первую игру — все говорят о чемпионстве. Чем меньше игроки и остальные люди будут об этом говорить, тем больше шансов будет. Я проходил это, был там — всё время говорят. Но могу сказать так: в нынешнем сезоне "Спартаку" будет ещё тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем.

    Усилились "Динамо" и ЦСКА, появились новые клубы в борьбе. Будет серьёзная заруба. Поэтому давайте пока помолчим о чемпионстве, чтобы не сглазить удачу "Спартака". Предлагаю меньше говорить, а больше делать», — сказал Глушаков Чемпионату.

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    • Напомним, что в 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Балтики» 26-го июля.

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