ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита ЯновичНикита Янович: Слуцкий всегда был на одной волне с футболистами — над ним даже в ответ шутили
  • 22:38
    • «Спартак» минимально выиграл у махачкалинского «Динамо»
    Все новости спорта

    «Спартак» минимально выиграл у махачкалинского «Динамо»

    «Спартак» — «Динамо» Мх: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    В матче первого тура РПЛ «Спартак» переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

    Маркиньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркиньос

    Забитым мячом в этой игре смог отметиться Маркиньос.

    Отметим, что сразу четыре гола «Спартака» в этой игре были отменены.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Динамо Мх 1:0
    Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (37'), 2:0 (73') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, икарду Мангаш, Маркос Маркиньос (Манфред Угальде, 74'), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 82'), Пабло Солари (Даниил Хлусевич, 46'), Антон Заболотный (Игорь Дмитриев, 74'), Martins C. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев (Кирилл Зинович, 77'), Мохаммад Хоссейннежад (Нардин Мулахусейнович, 46'), Уссем Мрезигу (Ахмед Джабраилов, 77'), Никита Глушков, Сердер Сердеров (Pomeshkin K., 60'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 60')

    Календарь и таблица РПЛ

    Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Порье в третий раз победит Холлоуэя?
  • Порье — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Возвращение Мэнни Пакьяо обернется провалом?
  • Пакьяо — Барриос. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фламенго — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельграно — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бондар — Буассон
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры