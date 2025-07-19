«Спартак» минимально выиграл у махачкалинского «Динамо»

В матче первого тура РПЛпереиграл махачкалинскоесо счетом 1:0.

Забитым мячом в этой игре смог отметиться Маркиньос.

Отметим, что сразу четыре гола «Спартака» в этой игре были отменены.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо Мх 1:0 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (37'), 2:0 (73') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, икарду Мангаш, Маркос Маркиньос (Манфред Угальде, 74'), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 82'), Пабло Солари (Даниил Хлусевич, 46'), Антон Заболотный (Игорь Дмитриев, 74'), Martins C. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев (Кирилл Зинович, 77'), Мохаммад Хоссейннежад (Нардин Мулахусейнович, 46'), Уссем Мрезигу (Ахмед Джабраилов, 77'), Никита Глушков, Сердер Сердеров (Pomeshkin K., 60'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 60')

Календарь и таблица РПЛ

Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.