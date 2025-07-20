«МЮ» теперь интересуется Шешко

Новым потенциальным кандидатом на переход встал нападающийиз «РБ Лейпциг».

По данным TEAMtalk, манкунианцы после того, как смогли дожать «Брентфорд» в трансфере Брайана Мбемо, переключились на 22-летнего словенца.

Сейчас руководство «МЮ» общается с окружением Шешко на предмет перехода и скоро сделает официальное предложение немецкому клубу. Но для этого манкунианцам надо сначала избавиться от вингеров Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда.

В прошлом сезоне Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей, забил 21 мяч и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 70 млн. Ранее нападающим интересовался «Арсенал».