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    «МЮ» теперь интересуется Шешко

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    Новым потенциальным кандидатом на переход в «Манчестер Юнайтед» стал нападающий Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг».

    Беньямин Шешко
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    Беньямин Шешко

    По данным TEAMtalk, манкунианцы после того, как смогли дожать «Брентфорд» в трансфере Брайана Мбемо, переключились на 22-летнего словенца.

    Сейчас руководство «МЮ» общается с окружением Шешко на предмет перехода и скоро сделает официальное предложение немецкому клубу. Но для этого манкунианцам надо сначала избавиться от вингеров Алехандро Гарначо и Маркуса Рашфорда.

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    • В прошлом сезоне Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей, забил 21 мяч и сделал 6 ассистов. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 70 млн. Ранее нападающим интересовался «Арсенал».

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