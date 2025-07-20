Дубль Месси принес победу «Интеру Майами»

В очередном матче регулярного чемпионата МЛСпотерпел разгромное поражение на своем поле от

Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший дубль плюс ассист. Также в составе «Интер Майами» отличились Теласко Сеговия (дважды) и Жорди Альба.

За хозяев единственный мяч забил Александр Хак.

Футбол. США. MLS Нью-Йорк Ред Буллс — Интер Майами 1:5 Голы: 1:0 Александер Хак (15'), 1:1 Жорди Альба (24'), 1:2 Теласко Сеговия (27'), 1:3 Теласко Сеговия (45 + 3'), 1:4 Лионель Месси (60'), 1:5 Лионель Месси (75') Нью-Йорк Ред Буллс: Карлос Коронел, Ноа Эйле, Шон Нилис, Александер Хак, Дэниел Эделмен (Питер Страуд, 74'), Роналд Донкор (Викельман Кармона, 56'), Эмиль Форсберг, Рахим Эдвардс (Дилан Нилис, 90'), Эрик Максим Шупо-Мотинг, Julian Hall (Деннис Гьенгор, 57'), Mohammed Sofo (Виктор Богач, 74') Интер Майами: Рокко Риос Ново, Жорди Альба (Сантьяго Моралес, 85'), Максимилиано Фалькон, Гонсало Лухан (Томас Авилес, 75'), Марсело Вейгандт, Теласко Сеговия (Янник Брайт, 74'), Серхио Бускетс (Фафа Пико, 85'), Федерико Редондо, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде (Бенджамин Кремаски, 65') Предупреждения: Теласко Сеговия (11'), Максимилиано Фалькон (29'), Роналд Донкор (34'), Марсело Вейгандт (45 + 6'), Рахим Эдвардс (54')

После этой встречи «Интер Майами» идет пятым на «Востоке» с 41 очком. «Нью-Йорк Ред Буллс» (33) — на девятой строчке.