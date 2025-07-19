Заболотный: Каждый будет стараться быть в основе

Нападающий московскоговысказался о матче против махачкалинского(1:0).

«Мы нагнетали игру, старались действовать остро. Где‑то чуть спешили, забегали в офсайд. Но для первой игры это нормально. С игровой практикой будем действовать более эффективно.

Мы знали, что Махачкала будем стараться не дать нам контролировать мяч, они всегда идут в прессинг. Главный тренер давал больше рекомендаций играть на меня. Чтобы я цеплялся за мячи впереди после дальних передач.

Стартовый состав? Ничего удивительного. Мы понимаем, что Угальде приехал позже. Тренер, наверное, видел меня более подготовленным, [Угальде] еще не в оптимальной форме. У нас здоровая конкуренция. Каждый будет стараться быть в основе. Сезон длинный, так что вся обойма нужна будет», — цитирует Заболотного «Матч ТВ».

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