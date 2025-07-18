Игорь Федотов рассказал о трех новых арбитрах РПЛ

Российский арбитрвысказался о судьях, которые будут работать в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Владислав Целовальников — высокий, хорошая скорость, управление. Если уберёт жесты-паразиты, то всё будет хорошо. Из-за этих жестов начинает путаться и менять решения. В Первой лиге прокатывало, а в РПЛ за такое игроки сожрут и будут клоуном называть. Эти жесты надо просто убрать.

Инал Танашев из Нальчика — быстрый, но надо чуть добавить в уверенности и в судейской наглости.

Плюс Иван Сараев, самый опытный из троих. Он был у меня резервным, когда мы удаляли Виллаш-Боаша в матче "Зенит" — "Крылья Советов". Тренер тогда толкнул Ивана. По Первой лиге нормально у него всё, работал хорошо. Думаю, из всех новичков он стрельнёт быстрее всего», — сказал Федотов «Чемпионату».

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Новый сезон в РПЛ стартует сегодня, 18 июля.