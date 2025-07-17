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    Гончаренко: Готов пройти детектор лжи

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    Экс-наставник «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал стыковые матчи с «Сочи» за право сыграть в РПЛ сезона-2025/26.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Пари НН» по итогам двухматчевого противостояния уступил «Сочи» (3:4), но оба клуба выступят в элитном дивизионе.

    «РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы уступили "Сочи" — сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи.

    Никогда в жизни не давал установку футболистам: "Давайте сыграем мягкотело". Я люблю футбол, всё, что я сейчас имею, у меня есть из-за футбола, — сказал Гончаренко "Чемпионату".

    Гончаренко тренировал "Пари НН" с октября 2024 по июнь 2025 года.

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