Гончаренко: Готов пройти детектор лжи

Экс-наставникпрокомментировал стыковые матчи сза право сыграть в РПЛ сезона-2025/26.

«Пари НН» по итогам двухматчевого противостояния уступил «Сочи» (3:4), но оба клуба выступят в элитном дивизионе.

«РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы уступили "Сочи" — сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи.

Никогда в жизни не давал установку футболистам: "Давайте сыграем мягкотело". Я люблю футбол, всё, что я сейчас имею, у меня есть из-за футбола, — сказал Гончаренко "Чемпионату".

Гончаренко тренировал "Пари НН" с октября 2024 по июнь 2025 года.