Изгнанные из РПЛ, почти банкроты и многообещающие легионеры. Чего ждать от нового сезона Первой лиги?

Новая кампания чемпионата Первой лиги 2025/2026 стартует в субботу, 19 июля. Поговорим о произошедших в межсезонье событиях и составе участников, который формировался буквально на коленке и принял окончательный вид лишь за неделю до начала первенства.

Претенденты на повышение в классе

«Урал» покатался на американских горках этим летом, сперва утратив шанс оказаться в Российской Премьер-лиге, но затем скандал вокруг «Торпедо» вновь подарил надежду пополнить ряды элитного эшелона.

В стыках «шмели» сложили оружие по итогам двухматчевого противостояния с «Ахматом», хотя до сих пор остаются вопросы к работе арбитра Сергея Иванова, обслуживавшего ответный поединок в Грозном. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что 41-летний рефери ошибочно отметил гол игрока екатеринбуржцев Тимура Аюпова на 12-й минуте встречи — эпизод, конечно же, повлиял на итоговую судьбу путевки в РПЛ.

Шанс зацепиться за попадание в высший дивизион возник после отстранения «Торпедо», однако на очном бюро исполкома Российского футбольного союза предпочтение отдали команде РПЛ, занявшей наивысшее место, и включили «Оренбург» в число участников чемпионата. Решение, естественно, вызвало шквал негодования как у президента «Урала» Григория Иванова, так и всех неравнодушных судьбе команды, предлагалось даже провести решающий спарринг между «оранжево-черными» и оренбуржцами, чтобы выявить более достойного кандидата, однако вердикт РФС обжалованию не подлежал.

Смирившись, клуб из Екатеринбурга готовится к следующему походу на вершину турнирной таблицы Первой лиги, чтобы отправиться в элиту напрямую и без лишних вопросов. Этот путь «Урал» начал с новым рулевым — Мирослав Ромащенко сменил на посту исполняющего обязанности Олега Шатова, который решил продолжить обучение азам тренерского ремесла. Вместе с ним штаб команды покинул Сергей Томаров, формально занимавший должность главного наставника в весенней части первенства.

Мирослав Ромащенко fc-ural.ru

Укрепили состав «шмели» атакующим полузащитником «Черноморца» Романом Акбашевым, заплатив клубу из Новороссийска 50 тысяч евро. Свободными агентами в Екатеринбург перебрались хавбек Евгений Харин из «Ахмата», голкипер Михаил Опарин из «Шинника» и левый защитник Дмитрий Прищепа из «Ротора».

Наиболее интересным выглядит переход последнего, который в прошлом чемпионате находился в списке самых продуктивных фулбеков Первой лиги. Прищепа умеет действовать в пятерке защитников, где для него образуется больше пространства для игры впереди, и может при необходимости закрыть брешь в центре обороны.

Главным успехом «Урала» стало сохранение лучшего бомбардира минувшего розыгрыша второго дивизиона Мартина Секулича, которого «Рубин» рассматривал как сменщика Мирлинда Даку. Трудовые соглашения «оранжево-черные» продлили с вратарем Александром Селиховым, защитником Артемом Маминым, полузащитниками Тимуром Аюповым и Юрием Железновым.

Укомплектованная обойма, жаждущий доказать профпригодность в ранге главного тренера Мирослав Ромащенко и амбиции Григория Иванова оставляют перед командой только одну задачу на грядущий сезон — выход в Премьер-лигу.

Календарь и таблица РПЛ

Несправедливость судьбы, помимо «Урала», на себе прочувствовал новороссийский «Черноморец». «Моряков» не допустили даже до участия в переходных матчах за место в РПЛ, так как клуб не прошел обязательное лицензирование из-за несоответствия домашнего стадиона «Центральный» современным требованиям.

После верхушка правления «бело-синих» стала поедать друг друга изнутри: инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев выступил с обвинением в адрес генерального директора Максима Пономарева в попытке организовать договорной поединок и пригрозил окончанием финансирования команды. Пожар, так и не разгоревшись, утих в середине июня, когда стороны разрешили конфликт между собой, и 57-летний функционер выделил средства для жизнеобеспечения клуба из Новороссийска.

«Моряки» уже потратили 135 тысяч евро, пополнив обойму опорником Эльдияром Зарыпбековым из «Чайки», центрфорвардом Саидом Алиевым из «Нефтехимика» и тремя воспитанниками «Краснодара»: голкипером Михаилом Штепой, защитниками Станиславом Пузановым и Григорием Жилкиным. Обратным маршрутом в стан «быков» отправился центрбек Виталий Стежко — за лидера обороны прошлого сезона «Черноморец» выручил 450 тысяч евро.

Всего клуб из Новороссийска заполучил «на вход» пятнадцать игроков и отправил «на выход» семнадцать исполнителей, что очень похоже на глобальную перестройку.

Сергей Первушин fc-cn.ru

Перезагрузка команды не обошлась без тренерской рокировки — Олег Василенко, приведший «бело-синих» к третьей строчке, отправился на вольные хлеба, и его место занял экс-наставник «Чайки» Сергей Первушин. Хоть руководство и не ставит перед коллективом цель заработать кровь из носу повышение в классе, однако аппетит приходит во время еды и повторение успеха будет только приветствоваться, тем более в планы входит решение инфраструктурного вопроса, чтобы соблюсти все требования РФС.

«Факел», пошедший на дно по итогам прошлого сезона РПЛ, не намерен надолго задерживаться в Первой лиге и хочет, как можно скорее, вернуть большой футбол в Воронеж. Игорь Шалимов остался разгребать авгиевы конюшни и с оптимизмом смотрит на грядущую кампанию, к которой, по его мнению, «огнеопасные» подходят во всеоружии.

Подытоживая межсезонье, нашу подготовку, скажу, что клуб провел большую работу и подобрал хороших опытных футболистов. Но никого шапками мы не закидываем, нам предстоит доказывать, чего мы стоим. Игорь Шалимов

Правда, без потерь не обошлось и сильно пострадала середина поля «Факела» — центрхав Сергей Божин отправился в «Крылья Советов», опорник Ираклий Квеквескири в «Оренбург» и атакующий полузащитник Андрей Ивлев в «Пари НН». Собрал чемоданы из «Воронежа», в том числе, страж ворот Виталий Гудиев, который пошел на повышение в «Акрон».

На смену им приехали голкипер Даниил Фролкин из «Черноморца» за 11 тысяч евро и атакующий хавбек Нури Абдоков из «Нефтехимика» за 70 тысяч евро. Сразу семь игроков пополнили ряды «сине-белых» на правах свободных агентов, среди которых многоопытный опорный полузащитник Равиль Нетфуллин, имеющий в своем реноме «золотой дубль» с ЦСКА в 2013 и победы в Первой лиге с «Торпедо» в 2022 и «Химками» в 2024.

Загадочная история произошла с «автозаводцами», заработавшими прямой билет в РПЛ, но за считанные дни до старта чемпионата, 10 июля, КДК РФС исключил команду из состава участников и оштрафовал на 5 млн рублей. Причиной тому послужили разбирательства в отношение владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова, которые якобы занимались организацией договорных матчей.

Помимо возбуждения в их отношении уголовного дела, контрольно-дисциплинарный комитет отстранил функционеров от любой футбольной деятельности — Соболева на пять лет, Скородумова на десять. Любопытно то, что «черно-белых» не стали расформировывать либо понижать до статуса непрофессионалов, а вернули в Первую лигу, именно туда, где «Торпедо» поймали на попытке совершения неправомерных действий.

Соответственно, команда сохранила костяк, добравшийся в минувшей кампании до финиша вторым после «Балтики», и главного тренера Олега Кононова, с которым имеет все шансы вновь уверенно преодолеть дистанцию и оказаться даже первой.

К тому же «автозаводцы» вели полноценную подготовку к выступлениям в РПЛ, но оказались на уровне ниже, поэтому свой класс придется демонстрировать во втором дивизионе. Из усилений следует выделить покупку за 33 тысячи евро вратаря Ростислава Солдатенко из «Черноморца», у которого нынешнее лето точно не задалось — сперва «моряков» не допустили к Премьер-лиге, он сменил прописку на «Торпедо» и снова оказался за бортом элитного эшелона.

Борьба за зону плей-офф

Внушительные траты по сравнению с другими клубами Первой лиги позволяет себе «Родина», ходящая вокруг да около попадания в РПЛ уже третий сезон кряду. Столичный клуб за 160 тысяч евро выкупил у «Енисея» атакующего полузащитника Кирилла Ушатова, оформившего на просторах второго дивизиона 2024/2025 два гола и три результативные передачи в 26 матчах.

Болезненным ударом для москвичей стал отъезд первого номера команды Александра Корякина в «Краснодар». Чемпионы России перевели на счет «Родины» 500 тысяч евро за 23-летнего голкипера. Его потенциальным сменщиком видится Илья Свинов — экс-вратарь «Спартака» пополнил стан клуба в статусе свободного агента.

Илья Свинов vk.com/fc_rodina

Бесплатно «Родине» достались ветеран «Урала» Андрей Егорычев, выступавший в Екатеринбурге на протяжении семи сезонов и умеющий закрыть сразу несколько позиций в полузащите, и левый защитник дубля «Химок» Илья Дятлов. Собирать пазл воедино предстоит словенскому специалисту Зорану Зельковичу, который возглавил команду в феврале и с того момента потерпел всего три поражения при восьми победах в Первой лиге.

«СКА-Хабаровск», как и «Черноморец», получил отказ в лицензии РФС по причине несоответствия стадиона критериям Премьер-лиги. Вот только, в отличие от клуба из Новороссийска, «армейцы» куда менее расстроились из-за неутешительного вердикта, ведь закончили прошлогодний розыгрыш лишь шестыми.

Останавливаться на достигнутом хабаровчане не собираются и готовы совершить качественный прорыв в сезоне 2025/2026. «Красно-синие» оформили переходы атакующего хавбека Данилы Янова из «Чайки» за 55 тысяч евро и левого защитника Егора Носкова из ЦСКА за 15 тысяч евро.

В летней трансферной кампании «СКА» делает необычный акцент на приглашение воспитанников испанского футбола. На правах свободного агента в Хабаровск перебрался нападающий Хакобо Алкалде, прошедший академию мадридского «Атлетико» и последнее время защищавший цвета «Хетафе Б» в четвертом дивизионе Испании. 28-летний форвард в регулярке Сегунды Федерасьон 2024/2025 отметился восемью забитыми мячами.

Хакобо Алкалде fcska.ru

Еще одним выходцем из Пиренейского полуострова, присоединившимся к «армейцам», стал Жорди Тур. Центральный полузащитник обучался в школе «Барселоны», выступая в минувшей кампании за «Унионистас» в Примере Федерасьон (третья лига в системе испанского футбола).

Спортивный директор «красно-синих» Сергей Шаронов отметил, что работы на стадионе, стартовавшие летом 2024, продолжаются, и «дорожная карта» по недостаткам от РФС выполняется, подтвердив всю серьезность намерений в дальнейшем прогрессе клуба.

Красноярский «Енисей», заработавший на продаже Кирилла Ушатова, активно ведет себя на трансферном рынке, потратив 64 тысячи евро на центрфорварда Андрея Окладникова из «Черноморца», полузащитника Ивана Зазвонкина из московского «Динамо» и правого защитника Ростислава Огиенко из питерской «Звезды».

Календарь и таблица ФНЛ

Привлекает внимание также нападающий «Дубочицы» Лука Раткович, доставшийся «львам» абсолютно бесплатно. На его счету восемнадцать голов и два ассиста в розыгрыше Первой лиги Сербии 2024/2025.

Видимо, главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов продолжит делать ставку на красивый остроатакующий футбол без оглядки на собственные ворота. В прошлом сезоне красноярцы финишировали с минус 3 по разнице забитых/пропущенных мячей и допускали слишком много голевых ситуаций у своих владений, оказавшись в числе худших команд по ТТД обороны. При этом небольшой крен в атаку позволяет подопечным Тихонова показывать зубы во встречах с более мастеровитыми оппонентами, так что матчи против «Енисея» не обещают легкой прогулки и в предстоящем розыгрыше.

Темные лошадки и середняки

Аура Дениса Бояринцева чудесным образом сказалась на только вернувшемся в Первую лигу «Роторе», выдавшем запоминающийся спринт в минувшей кампании и закончившем ее на девятой строчке. 47-летний тренер не побоялся отойти от базовой модели, перестроив волгоградцев с расстановки 4-1-4-1 первой части сезона на схему игры весной в три центральных защитника: 3-5-2 либо 3-4-2-1.

Складывается впечатление, что на этом его эксперименты у руля «Ротора» не закончатся, ведь летом клуб из Волгограда действует по аналогии с «Черноморцем», перекраивая заново состав. Среди прибывших числится сразу тринадцать футбольных исполнителей, покинули ряды команды четырнадцать игроков. Чего ожидать от практически полностью видоизменившегося «Ротора» в новом сезоне — загадка.

Евгений Гаврюк, занимающий пост спортивного директора новобранца Первой лиги «Челябинска», выделил единственную цель на грядущую кампанию: закрепление во втором дивизионе. Для ее достижения челябинцы соединили воедино два компонента — оставили у руля Романа Пилипчука, добившегося успеха с командой, и ведут под него активную закупку.

Кроме приобретения полузащитника Данилы Емельянова из «Нефтехимика» и нападающего Матвея Урванцева из «Чертаново», селекционная служба «Челябинска» провернула интересную сделку, заполучив форварда Вильфреда Еза из австрийского «Рида».

28-летний ивуариец стал лучшим снайпером команды, отметившись двенадцатью голами во второй лиге Австрии 2024/2025. Новичок челябинцев уже успел дать интервью, в котором отметил, что хочет выйти с командой в РПЛ и мечтает познакомиться с Артемом Дзюбой, а его любимый российский клуб — «Зенит».

Вильфред Еза (слева) globallookpress.com

«Нефтехимик» продолжает биться головой об лед, следуя тому курсу, которым команду уже долгие годы ведет Кирилл Новиков. Последние сезоны команда только регрессирует и все дальше отдаляется от потенциальной борьбы за повышение в классе — 6 место в 2022/2023, 11 строчка в 2023/2024 и наконец 12 позиция в 2024/2025. И, как кажется, статус середняка останется за «Нефтехимиком» в ближайшей перспективе.

Заработав этим летом 157 тысяч евро, никаких вливаний в обойму, помимо целого ряда свободных агентов, Новиков не получил. Поклонников клуба из Нижнекамска ожидает очередной день сурка, наполненный серостью и отсутствием амбиций.

Откровенным разочарованием минувшего первенства Первой лиги стал тульский «Арсенал», который еще весной 2024 бился с «Пари НН» в стыках за участие в РПЛ. Подопечные Александра Сторожука пережили бодрый старт, однако ближе к ноябрю посыпались, одержав всего две виктории с того момента.

Дмитрий Гунько arsenaltula.ru

Руководство «красно-желтых» прибегло к кардинальным мерам — свежее дыхание команде теперь должен придать Дмитрий Гунько, в то время как Сторожук отправился покорять чемпионат России, возглавив «Ахмат». Действительно, если смотреть по контрольным спаррингам в межсезонье, «Арсенал» под руководством 49-летнего специалиста ожил и выглядит в разы бодрее.

«Канониры» дали бой московскому «Локомотиву», обидно упустив ничью на 90-й минуте и минимально уступив 2:3. С «Акроном» дружина Гунько разобралась без особых проблем, одолев тольяттинцев со счетом 2:0.

Осталось перенести эмоциональный подъем на поля Первой лиги, чтобы позитивные перемены стали видны не только в раздевалке и товарищеских встречах, но и в официальных поединках.

Баталии в хвосте пелотона

Банкротство подмосковных «Химок» подарило «Соколу», занявшему 16-ю строчку в прошлом розыгрыше, возможность реабилитироваться перед болельщиками. Вместо падения в пропасть клуб из Саратова задержится в Первой лиге, как минимум, еще на сезон.

Черногорский специалист Младен Кашчелан, только начавший самостоятельную тренерскую карьеру, продолжит работу в «Соколе», которая обещает быть крайне нервной и, скорее всего, пройдет в попытках не повторить крутое пике и сохранить прописку уже без подарков судьбы.

Запастить корвалолом следует поклонникам «Уфы», которая, похоже, не собирается всплывать со дна турнирной таблицы. Список трансферов «горожан», откровенно говоря, не впечатляет: 38-летний голкипер Александр Беленов, чьи лучшие годы далеко позади, и приехавшие из третьего дивизиона правый вингер Уильямс Чимези («Алания») и нападающий Осман Минатулаев (дубль «Оренбурга»). Главный тренер Омари Тетрадзе попал в лабиринт, на выходе из которого только вылет во Вторую лигу.

«Спартак» из Костромы впервые в истории поднялся на уровень Первой лиге, в чем огромная заслуга Евгения Таранухина. Под руководством 40-летнего наставника команда выдала отличный отрезок весной, не оставив шансов соперникам и забрав чемпионский титул Второй лиги. Теперь «красно-белые» хотят задержаться на новом уровне, делая ставку как на усиление за счет молодых игроков, так и опытных исполнителей, закаленных сражениями второго дивизиона России.

«Спартак» Кострома vk.com/fcspk_kostroma

Спустя два года «Волга» отпраздновала возвращение в Первую лигу и пока претендует на статус команды-лифта. Ульяновцы, живущие по средствам, акцентируют внимание на свободных агентах, в числе которых выходцах из академий клубов РПЛ. Михаил Белов должен сделать из них боеспособный коллектив, который не ударит в грязь лицом перед более именитыми оппонентами.

Песчанокопская «Чайка» чуть не пополнила ряды «Небесной лиги» — серьезные денежные проблемы возникли у владельца клуба Андрея Чайки. От исчезновения с футбольной карты России команду спас агент Павел Андреев, сумевший заручиться поддержкой крупного спонсора в лице «Лукойла».

Первым «спартаковским» ставленником оказался Дмитрий Комбаров, ранее тренировавший дубль «красно-белых». Не удивимся, если скоро к «Чайке» добавиться клеймо фарм-клуба москвичей, где обкатку будут проходить продукты академии «Спартака».