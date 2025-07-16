Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной»

Нападающийпродлил контракт с, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2030/2031.

Также 18-летний вундеркинд будет играть за «блауграну» под 10-м номером начиная с сезона-2025/2026.

Ямаль играет за «Барселону» с апреля 2023 года, тогда футболист вышел на семь минут в матче Ла Лиги в возрасте 15 лет. В сезоне-2023/2024 провел уже 50 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач, после чего выиграл чемпионат Европы со сборной Испании.

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В минувшем сезоне на счету Ямаля 55 встреч во всех турнирах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.