Радимов прокомментировал переход Модрича в «Милан»

Экс-игрок «Зенита»отреагировал на переход хавбекав «Милан».

Соглашение с 39-летним футболистом истекает летом 2026 года с возможностью продления на сезон. Модрич будет играть под 14 номером.

«Он хочет попробовать силы в другой стране, продолжить карьеру — у него на это они есть. Нам остается только наслаждаться его игрой. Это "Милан". Пусть он и был восьмым в минувшем чемпионате Италии», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В прошлом сезоне хорват отыграл за мадридский «Реал» 63 матча, в которых забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.