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    Радимов прокомментировал переход Модрича в «Милан»

    Футбол Футбол Италии Милан
    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход хавбека Луки Модрича в «Милан».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Соглашение с 39-летним футболистом истекает летом 2026 года с возможностью продления на сезон. Модрич будет играть под 14 номером.

    «Он хочет попробовать силы в другой стране, продолжить карьеру — у него на это они есть. Нам остается только наслаждаться его игрой. Это "Милан". Пусть он и был восьмым в минувшем чемпионате Италии», — сказал Радимов «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне хорват отыграл за мадридский «Реал» 63 матча, в которых забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

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