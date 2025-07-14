Васютин — о стартовом туре РПЛ: Обрадовался, что в этом году первый матч мы проведем дома

Голкипер тольяттинскогоподелился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против самарских «Крыльев Советов».

«Я обрадовался, что в этом году первый матч мы проведем дома, перед своими болельщиками. Так это ещё и областное дерби с Крыльями Советов. В прошлом сезоне у нас с Крыльями получились довольно напряженные и интересные матчи», — цитирует Васютина сайт «Все про Спорт».

Матч состоится в субботу, 19 июля, на стадионе «Кристалл». В прошлом сезоне «Акрон» и «Крылья Советов» встречались дважды — в 14-м и 20-м турах, и оба раза тольяттинцы одержали победу со счетом 2:0.