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    Васютин — о стартовом туре РПЛ: Обрадовался, что в этом году первый матч мы проведем дома

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    Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против самарских «Крыльев Советов».

    Александр Васютин
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    Александр Васютин

    «Я обрадовался, что в этом году первый матч мы проведем дома, перед своими болельщиками. Так это ещё и областное дерби с Крыльями Советов. В прошлом сезоне у нас с Крыльями получились довольно напряженные и интересные матчи», — цитирует Васютина сайт «Все про Спорт».

    Матч состоится в субботу, 19 июля, на стадионе «Кристалл». В прошлом сезоне «Акрон» и «Крылья Советов» встречались дважды — в 14-м и 20-м турах, и оба раза тольяттинцы одержали победу со счетом 2:0.

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