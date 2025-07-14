Семак: Думаю, один или два игрока «Зенита» уйдут в аренду

Главный тренерзаявил, что 1-2 футболиста команды уйдут в аренду перед стартом нового сезона.

«У нас есть два таких игрока — (Ярослав) Михайлов и (Арсен) Адамов. Они работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто, возможно, уйдет в аренду, думаю, примем на днях.

Завтра‑послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду», — передает слова Семака «Матч ТВ».

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 18-го июля. «Зенит» в 1-м туре сыграет против «Ростова» 20-го числа.