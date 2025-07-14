Перрен близок к переходу в «Краснодар»

Французский полузащитник «Осера»близок к переходу в

Сейчас идет согласование контракта 29-летнего полузащитника, после чего будет объявлено о его переходе.

«Перевод денег между клубами уже состоялся, "Осер" получил средства. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.

В контракт включены премии за результативность — 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон. Остальные бонусы — 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», — сообщает источник Sport24.

В минувшем сезоне Перрен сыграл в Лиге 1 за «Осер» 34 матча, забил в них 10 мячей и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом французского чемпионата.