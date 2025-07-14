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    Перрен близок к переходу в «Краснодар»

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    Французский полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен близок к переходу в «Краснодар».

    Гаэтан Перрен
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    Гаэтан Перрен

    Сейчас идет согласование контракта 29-летнего полузащитника, после чего будет объявлено о его переходе.

    «Перевод денег между клубами уже состоялся, "Осер" получил средства. Стороны уже согласовали условия личного контракта. Фиксированная часть зарплаты составит 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов общая сумма может достигнуть 2 миллионов.

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    • В контракт включены премии за результативность — 200 тысяч евро за 15 и более голевых действий за сезон. Остальные бонусы — 300 тысяч евро за участие более чем в 30 матчах за сезон, а также премиальные за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России», — сообщает источник Sport24.

    В минувшем сезоне Перрен сыграл в Лиге 1 за «Осер» 34 матча, забил в них 10 мячей и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом французского чемпионата.

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