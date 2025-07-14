Луис Энрике: Не буду называть себя лучшим — это нескромно

Нападающийпрокомментировал высказывания о том, что его считают главной звездой Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, не знал, что обо мне так говорят. Не буду называть себя лучшим — это нескромно. В России огромное количество одарённых, талантливых футболистов. Я знаю, на что способен, понимаю, в чем силен, и хочу помочь Зениту выигрывать трофеи», — цитирует Энрике «Российская газета»

Луис Энрике присоединился к «Зениту» в январе этого года и во второй половине прошлого сезона провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.