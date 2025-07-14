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    Луис Энрике: Не буду называть себя лучшим — это нескромно

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    Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал высказывания о том, что его считают главной звездой Российской Премьер-Лиги.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Честно говоря, не знал, что обо мне так говорят. Не буду называть себя лучшим — это нескромно. В России огромное количество одарённых, талантливых футболистов. Я знаю, на что способен, понимаю, в чем силен, и хочу помочь Зениту выигрывать трофеи», — цитирует Энрике «Российская газета»

    Луис Энрике присоединился к «Зениту» в январе этого года и во второй половине прошлого сезона провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

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