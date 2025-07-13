Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Нэшвиллом»

В матче регулярного чемпионата МЛСв родных стенах победилсо счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился аргентинский форвард Лионель Месси. За гостей же точный удар на счету Хани Мухтара.

Футбол. США. MLS Интер Майами — Нэшвилл 2:1 Голы: 1:0 Лионель Месси (17'), 1:1 Хани Мухтар (49'), 2:1 Лионель Месси (62') Предупреждения: Патрик Язбек (24'), Теласко Сеговия (52'), Марсело Вейгандт (87'), Джек Махер (90 + 3')

Благодаря этой победе «Интер Майами» смог набрать 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нэшвилла» осталось 41 очко и третья строчка.