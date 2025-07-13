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    Инфантино: Некоторые клубы из Европы звонили насчет участия в Клубном чемпионате мира

    Футбол Клубный чемпионат мира ФИФА
    Президент ФИФА Джанни Инфантино дал комментарий по поводу критики Клубного чемпионата мира.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    «Любая критика, которую мы получаем, является для нас источником для изучения и анализа, что можно улучшить. Конечно, жара — это проблема. На прошлогодней Олимпиаде в Париже дневные соревнования во всех видах спорта проходили в очень жарких условиях.

    Перерывы очень важны — посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и мы обязательно будем использовать их в дневное время в следующем году на чемпионате мира.

    Я общался с клубами из Европы, которые приехали сюда, и все они были очень довольны. Некоторые европейские команды, не отобравшиеся на турнир, звонили в ФИФА и спрашивали, могут ли они принять участие. Конечно, нам бы хотелось видеть здесь "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан" и "Барселону", но есть квалификационные критерии.

    Посмотрим, что принесет нам будущее. Нас критиковали, и мы должны работать лучше», — цитирует Инфантино ESPN.

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