Инфантино: Некоторые клубы из Европы звонили насчет участия в Клубном чемпионате мира

Президент ФИФАдал комментарий по поводу критики Клубного чемпионата мира.

«Любая критика, которую мы получаем, является для нас источником для изучения и анализа, что можно улучшить. Конечно, жара — это проблема. На прошлогодней Олимпиаде в Париже дневные соревнования во всех видах спорта проходили в очень жарких условиях.

Перерывы очень важны — посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и мы обязательно будем использовать их в дневное время в следующем году на чемпионате мира.

Я общался с клубами из Европы, которые приехали сюда, и все они были очень довольны. Некоторые европейские команды, не отобравшиеся на турнир, звонили в ФИФА и спрашивали, могут ли они принять участие. Конечно, нам бы хотелось видеть здесь "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан" и "Барселону", но есть квалификационные критерии.

Посмотрим, что принесет нам будущее. Нас критиковали, и мы должны работать лучше», — цитирует Инфантино ESPN.

Напомним, что в финале Клубного чемпионата мира между собой сыграют «ПСЖ» и «Челси».