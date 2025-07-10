Месси установил уникальное достижение в истории МЛС

Форвардустановил уникальное достижение в истории МЛС, забив по два мяча в четвертом матче подряд.

Аргентинец стал первым футболистом лиги, оформившим дубли в четырех последовательных играх чемпионата.

Очередной результативный матч прошел в ночь на 10 июля в Фоксборо, где «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 2:1. Оба гола в составе гостей оформил Месси.

Таким образом, 38-летний нападающий продолжает демонстрировать феноменальную форму: в последних четырех встречах регулярного чемпионата на его счету уже 8 голов и 7 результативных передач. Ни один игрок в истории МЛС ранее не добивался подобного результата.