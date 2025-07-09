Главный тренер «Сьона» Толо: Миранчук — прекрасный малый

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
«Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон еще не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.
Миранчук — прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушел на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», — приводит слова Толо «Чемпионат».
Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей