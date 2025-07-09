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    Килиан Мбаппе«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
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    Главный тренер «Сьона» Толо: Миранчук — прекрасный малый

    Футбол Товарищеские матчи Сьон
    Главный тренер «Сьона» Дидье Толо после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) прокомментировал решение отдать капитанскую повязку на матч Антону Миранчуку и поделился мнением о его игре.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон еще не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.

    Миранчук — прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушел на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», — приводит слова Толо «Чемпионат».

    Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей

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