Главный тренер «Сьона» Толо: Миранчук — прекрасный малый

Главный тренерпосле товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) прокомментировал решение отдать капитанскую повязку на матчи поделился мнением о его игре.

«Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон еще не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.

Миранчук — прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушел на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», — приводит слова Толо «Чемпионат».

Миранчук провел на поле в матче против «Зенита» все 90 минут и отличился результативной передачей