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    Саша Илич возглавил азербайджанский «Сумгаит»

    Футбол Краснодар
    Сербский тренер Саша Илич стал новым главным тренером клуба «Сумгаит» из Азербайджана.

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Я в хороших отношениях с президентом "Сумгаита". К слову, в этом клубе в прошлом сезоне играл Силванус Нимели, экс-игрок московского "Спартака" и мой клиент. После завершения сезона в Азербайджане мы обсуждали ряд тренеров. В частности, российские фамилии тоже звучали. Я предложил ему обратить внимание на Илича.

    Возможность сотрудничества с такой футбольной глыбой в клубе оценили сразу. Не все в переговорах шло гладко. Но надо отдать должное руководителям "Сумгаита", они были настойчивы. Что и привело к желаемому результату.

    Насчёт впечатлений: Саша сам по себе человек оптимистичный и всегда позитивный. В России не все получилось, но этот период он вспоминает только с положительной стороны и с большой благодарностью», — сказал агент серба Джамал Акаев «Чемпионату».

    47-летний Илич в 2024 году несколько месяцев возглавил в чемпионате России «Пари НН».

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