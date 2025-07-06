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    «Цинциннати» — «Чикаго»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    6 июля клуб «Цинциннати» примет «Чикаго» в матче чемпионата МЛС. Старт поединка в 02:30 по мск.

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    «Цинциннати» набрал 39 очков и сейчас занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. Клуб выиграл 3 матча подряд. Если хозяева продлят серию, то получат шанс возглавить таблицу Востока.

    «Чикаго» в прошлом туре выиграл у «Шарлотт», что позволило клубу зайти в зону плей-офф на 9-е место.

    Прошлый матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу «Цинциннати». Хозяева выиграли в 3 из 4 последних противостояний с «Файр».

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.85 и 3.50.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что хозяева подтвердят статус фаворита. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

    • ИИ спрогнозировал победу «Цинциннати» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Чикаго» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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