6 июля клубприметв матче чемпионата МЛС. Старт поединка в 02:30 по мск.

«Цинциннати» набрал 39 очков и сейчас занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. Клуб выиграл 3 матча подряд. Если хозяева продлят серию, то получат шанс возглавить таблицу Востока.

«Чикаго» в прошлом туре выиграл у «Шарлотт», что позволило клубу зайти в зону плей-офф на 9-е место.

Прошлый матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу «Цинциннати». Хозяева выиграли в 3 из 4 последних противостояний с «Файр».

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.85 и 3.50.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что хозяева подтвердят статус фаворита. Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

ИИ спрогнозировал победу «Цинциннати» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Цинциннати» — «Чикаго» смотрите на LiveCup.Run.

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