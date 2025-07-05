Тарханов: Смолова спровоцировали на драку

, экс-тренер форварда, высказался о драке 35-летнего футболиста.

До этого в сети появилось видео, где Смолов ударил двух мужчин в московском кафе. У игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Федор отказался от выплаты.

«Фёдор точно раньше не дрался. Возможно, кто-то спровоцировал Федю на драку — он же нормальный парень. Даже если он был в алкогольном опьянении, это не значит, что он сам полез драться. Но нужно понять, он первым начал или его спровоцировали», — сказал Тарханов «Чемпионату».