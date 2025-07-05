Мамаев — о драке Смолова в «Кофемании»: В определенный момент Федор не сдержался

Бывший полузащитниквысказался в поддержку экс-нападающего «быков», который недавно оказался в центре скандала после драки в одном из московских кафе.

«В определённый момент Фёдор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принёс извинения людям, с которыми произошёл инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги», — рассказал Мамаев «Чемпионату».

Известно, что конфликт произошёл ещё в конце мая, однако видео с места событий появилось в сети только сейчас. По информации СМИ, причиной задержки публикации стало вымогательство: злоумышленники пытались получить деньги от Смолова в обмен на неразглашение записи.