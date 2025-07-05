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    Алвес прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА

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    Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес прибыл в московский аэропорт Домодедово, чтобы завершить переход в ЦСКА, пишет «СЭ».

    Матеус Алвес
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    Матеус Алвес

    Ранее сообщалось, что хавбек подпишет соглашение с армейским клубом до 2030 года. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро, а также 25% от возможной последующей продажи игрока.

    В сезоне-2025 Матеус Алвес провёл 25 матчей за «Сан-Паулу» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Действующий контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет 3,5 миллиона евро.

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