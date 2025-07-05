Алвес прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Полузащитникприбыл в московский аэропорт Домодедово, чтобы завершить переход в ЦСКА, пишет «СЭ»

Ранее сообщалось, что хавбек подпишет соглашение с армейским клубом до 2030 года. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро, а также 25% от возможной последующей продажи игрока.

В сезоне-2025 Матеус Алвес провёл 25 матчей за «Сан-Паулу» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами. Действующий контракт полузащитника с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алвеса составляет 3,5 миллиона евро.