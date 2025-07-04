«Торпедо» рассталось с полузащитником Галкиным

Владислав Галкин Фото: globallookpress.com
«Футбольный клуб "Торпедо" Москва и 23-летний полузащитник Владислав Галкин достигли договоренности о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Владислав выступал за черно-белых с июля 2024 года. В его активе 23 матча, в которых хавбек забил два мяча и сделал пять результативных передач.
Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.
По итогам прошлого сезона «Торпедо» финишировало на втором месте в Первой лиге и завоевало право играть в РПЛ. Команду тренирует Олег Кононов.