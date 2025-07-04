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    «Торпедо» рассталось с полузащитником Галкиным

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    Московское «Торпедо» объявило об уходе из клуба крайнего полузащитника Владислава Галкина, сообщает официальный сайт автозаводцев.

    Владислав Галкин
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    Владислав Галкин

    «Футбольный клуб "Торпедо" Москва и 23-летний полузащитник Владислав Галкин достигли договоренности о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Владислав выступал за черно-белых с июля 2024 года. В его активе 23 матча, в которых хавбек забил два мяча и сделал пять результативных передач.

    Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

    По итогам прошлого сезона «Торпедо» финишировало на втором месте в Первой лиге и завоевало право играть в РПЛ. Команду тренирует Олег Кононов.

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