«Торпедо» рассталось с полузащитником Галкиным

Московскоеобъявило об уходе из клуба крайнего полузащитника сообщает официальный сайт автозаводцев.

«Футбольный клуб "Торпедо" Москва и 23-летний полузащитник Владислав Галкин достигли договоренности о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Владислав выступал за черно-белых с июля 2024 года. В его активе 23 матча, в которых хавбек забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Благодарим за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» финишировало на втором месте в Первой лиге и завоевало право играть в РПЛ. Команду тренирует Олег Кононов.