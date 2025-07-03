ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ФК «Спартак»Лето «Спартака»: стремится к чемпионству и подписывает Заболотного
    Все новости спорта

    Вега: Предложение «Зенита» принял легко и быстро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Новичок «Зенита» Роман Вега прокомментировал свой переход в питерский клуб.

    Роман Вега
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Вега

    «У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение "Зенита" принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано — отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.

    Гонду? Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня — и я приехал, чтобы завоевывать трофеи», — цитирует Вегу клубная пресс-служба.

    Сделка стала первой летней покупкой петербургского клуба и оценивается примерно в 8 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца сезона-2029/30.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Аль-Хиляль» взломать оборону «Флуминенсе»?
  • «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Бело-голубые» продолжат побеждать?
  • «Динамо» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Неман — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жальгирис — Банга
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания (ж) — Швеция (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч РФШ — Лиепая
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Пайде — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры