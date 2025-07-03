Вега: Предложение «Зенита» принял легко и быстро

Новичокпрокомментировал свой переход в питерский клуб.

«У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение "Зенита" принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. Какую роль в этом решении сыграл Лусиано? Думаю, очень важную, фундаментальную. Каждый день он отправлял мне сообщения, звал сюда. Лусиано — отличный парень, мы друзья, и он точно поможет мне быстро освоиться здесь.

Гонду? Сказал, что вся инфраструктура на высочайшем уровне, что я ни в чем не буду нуждаться, что моей семье здесь будет очень хорошо. Все это мне очень понравилось, идея зацепила меня — и я приехал, чтобы завоевывать трофеи», — цитирует Вегу клубная пресс-служба.

Сделка стала первой летней покупкой петербургского клуба и оценивается примерно в 8 миллионов евро. Контракт рассчитан до конца сезона-2029/30.