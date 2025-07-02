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    Хаби Алонсо: Я доволен игрой «Реала»

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    Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на победу команды над «Ювентусом» (1:0) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    У «сливочных» единственный гол забил Гонсало Торрес на 54-й минуте с передачи Трента Александер-Арнольда.

    «Доволен результатом, игрой и выходом в следующий раунд. Нам было трудно в первые 15 минут. Я сказал ребятам сохранять единство в середине и искать пространство на флангах, где мы могли бы навредить "Ювентусу".

    Гонсало Гарсия провел фантастический матч, у него инстинкт нападающего. Он заслуживает похвалы за то, что оказался в нужном месте в нужное время.

    Мбаппе сегодня не был готов на 100%, но у него будет время восстановиться, и это очень важно для нас», — цитирует Алонсо TMW.

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