Хаби Алонсо: Я доволен игрой «Реала»

Наставник мадридского «Реала»отреагировал на победу команды над «Ювентусом» (1:0) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

У «сливочных» единственный гол забил Гонсало Торрес на 54-й минуте с передачи Трента Александер-Арнольда.

«Доволен результатом, игрой и выходом в следующий раунд. Нам было трудно в первые 15 минут. Я сказал ребятам сохранять единство в середине и искать пространство на флангах, где мы могли бы навредить "Ювентусу".

Гонсало Гарсия провел фантастический матч, у него инстинкт нападающего. Он заслуживает похвалы за то, что оказался в нужном месте в нужное время.

Мбаппе сегодня не был готов на 100%, но у него будет время восстановиться, и это очень важно для нас», — цитирует Алонсо TMW.