Семак: Главные трансферные цели — это центр поля

Главный тренервысказался о возможном усилении команды этим летом.

«У нас есть главные трансферные цели — это центр поля после ухода Клаудиньо и возможного ухода Вендела. У нас большое желание взять игрока в середину поля. Что касается остальных позиций, если будет вариант взять футболиста, который будет сильнее конкурента на позиции, конечно, будем пользоваться. Но здесь есть много составляющих факторов.

Руководство клуба будет принимать решение по целесообразности подписания того или иного игрока», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, пока что у «Зенита» нет приобретений в это трансферное окно.