Тер Стеген отказался переходить в «Монако»

отказали выразил желание остаться в «Барселоне».

По информации Marca, представители французского клуба связывались с немецким голкипером, однако тот дал понять, что не рассматривает вариант ухода этим летом.

В «Барселоне» осведомлены о позиции тер Стегена, но все же надеются, что вратарь рассмотрит другие предложения, которые могут поступить в ходе летнего трансферного окна.

Продажа вратаря позволила бы каталонскому клубу существенно разгрузить зарплатную ведомость и улучшить финансовое положение, однако на данный момент тер Стеген намерен продолжить карьеру в составе «блауграны».