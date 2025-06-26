приметв матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 26 июня в 02:30 мск на стадионе «Сапуто».

«Монреалю» придется сыграть с одним из лидером Восточной конференции, который до недавнего времени матч за матчем терял очки. Хозяева замыкают таблицу и в ближайшее время вряд ли смогут догнать зону плей-офф.

«Цинциннати» давно не обыгрывал «Монреаль» на его поле. Сегодня есть изменить ситуацию. Победа также может позволить гостям догнать лидера Востока — «Филадельфию».

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

3.05 против 2.22 — «Цинциннати» является фаворитом букмекеров на эту встречу.

Эксперты LiveSport рассказали, кто победит в матче. Подробнее в этом прогнозе.

ИИ сделал ставку на гостей и предсказал их победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Цинциннати» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.