«Монреалю» придется сыграть с одним из лидером Восточной конференции, который до недавнего времени матч за матчем терял очки. Хозяева замыкают таблицу и в ближайшее время вряд ли смогут догнать зону плей-офф.
«Цинциннати» давно не обыгрывал «Монреаль» на его поле. Сегодня есть изменить ситуацию. Победа также может позволить гостям догнать лидера Востока — «Филадельфию».
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- 3.05 против 2.22 — «Цинциннати» является фаворитом букмекеров на эту встречу.
- Эксперты LiveSport рассказали, кто победит в матче. Подробнее в этом прогнозе.
- ИИ сделал ставку на гостей и предсказал их победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Цинциннати» смотрите на LiveCup.Run.
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