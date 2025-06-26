Кирьяков: Сафонову надо уходить из ПСЖ

Бывший игрок сборной Россиисчитает, что вратарюстоит покинуть парижан.

«Однозначно, Сафонову надо уходить из ПСЖ и играть. Сейчас он находится в расцвете сил и является основным вратарем сборной России. Ему нужно играть все 90 минут и быть уверенным в себе. Вратарская позиция — тонкая материя, где на первое место выходят игровая практика и уверенность. Трудно представить себе хорошего голкипера без игровой практики», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

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Ранее «ПСЖ» вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира. В 1/8 финала команда сыграет с «Интер Майами».