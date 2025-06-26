«Ювентус» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Клубного ЧМ.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Келли, Байо, Маккенни, Костич, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Влахович.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аит-Нури, Аканджи, Родри, Рейндерс, Савио, Мармуш, Силва, Доку.

Матч между этими командами стартует сегодня, 26-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров в группе G КЧМ-2025 «Ювентус» занимает 1-е место с 6-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (6).