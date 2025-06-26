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    «Ювентус» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

    «Ювентус» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Италии Ювентус
    Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Манчестер Сити» на матч 3-го тура группового этапа Клубного ЧМ.

    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
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    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»

    «Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Келли, Байо, Маккенни, Костич, Локателли, Гонсалес, Копмейнерс, Влахович.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Нунес, Диаш, Аит-Нури, Аканджи, Родри, Рейндерс, Савио, Мармуш, Силва, Доку.

  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция главного матча группы G
  • Сегодня

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 26-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров в группе G КЧМ-2025 «Ювентус» занимает 1-е место с 6-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (6).

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