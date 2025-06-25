«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
23' Подача — Фрейтас откликается, мяч попадает прямо в руки Уильямсу. Но был офсайд.
22' «Флуминенсе» получает право на штрафной, перспективная позиция для навеса в штрафную у бразильской команды.
19' «Мамелоди» мог заработать угловой, но все-таки мяч ушел от Зване — удар от ворот.
17' Удар по воротам от игрока «Мамелоди» — выше ворот!
14' Ого! Запрессинговали игроки «Мамелоди» Фрейтеса возле ворот Фабио, но все обошлось для «Флу»!
12' Хороший был момент у «Флуминенсе», но офсайд был у форврада бразильской команды.
11' Тебохо Мокоена получает заслуженный «горчичник» за наступ на ногу игроку «Флуминенсе»!
9' Фабио! Вновь выручает 44-летний вратарь «Флу» свою команду!
8' Момент! «Мамелоди» мог открывать счет, но Фабио вовремя вышел на мяч и отразил его в аут.
7' Контролирует мяч «Мамелоди», любо-дорого смотреть на такой игровой стиль — эдакая «тики-така» с человеческим лицом.
6' Бьет издалека игрок «Мамелоди», но Фабио отразил мяч.
3' Спокойно начали матч команды, только сейчас зафиксировали первый фол в матче в центре поля.
1' Шары в цветах «Флу» летают по полю, как раз некоторые из них и немного затянули старт игры.
1' «Флуминенсе» развел мяч с центра поля, матч начался!
До матча
21:53 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.
21:42 «Мамелоди», в свою очередь, выпускает абсолютно тот же состав, что и в матче против «Боруссии» — ни одного изменения не провел тренерский штаб «Сандаунз» перед решающим матчем.
21:36 «Флуминенсе» сделал пять изменений в составе по сравнению с матче против «Ульсана», Тьяго Силва и Гансо начнут матч против «Сандаунз» в запасе.
21:32 Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами, который вмещает 74 918 зрителей.
Стартовые составы
«Мамелоди»: Уильямс, Кекана, Купидо, Лунга, Мудау, Мокоена, Альенде, Зване, Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз
«Флуминенсе»: Фабио, Шавьер, Игнасио, Рене, Фрейтес, Мартинелли, Нонато, Насименто, Каноббио, Кано, Арьяс
«Мамелоди Сандаунз»
Команда из Южной Африки пока производит самые яркие и приятные впечатления от своей игры среди представителей КАФ (Африканской конфедерации футбола) — клуб из Претории остался единственным клубом, который может выйти в плей-офф КЧМ.
Южноафриканская команда начала турнир со скромной победы над «Ульсаном» (1:0), а в следующем туре устроила голевую феерию с дортмундской «Боруссией» (3:4). В матче с немецкой командой «Мамелоди» открыл счет, но упустил преимущество в счете, а затем был близок к героическому камбэку.
Иронично, что за выход в плей-офф «бразильцы» (одно из прозвищ «Мамелоди» — прим.) сыграют против команды из Бразилии.
«Флуминенсе»
Команда из Рио-де-Жанейро близка к выходу из группы и им будет достаточно ничьи против «Мамелоди», ведь у настоящих бразильцев 4 очка в активе после нулевой ничьи против «Боруссии» и яркой победы над «Ульсаном» (4:2).
В случае выхода в плей-офф, «Флу» станет уже 4-м по счету клубом из своей страны, который вышел в следующий раунд вслед за «Палмейрасом», «Фламенго» и «Ботафого».
Напомним, что «Флуминенсе» вышел на КЧМ в качестве обладателя Кубка Либертадорес-2023.
Личные встречи
«Мамелоди» и «Флуминенсе» еще ни разу не встречались друг против друга прежде.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.50.