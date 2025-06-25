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    «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе»

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    «Мамелоди Сандаунз»
    Бразильский «Флуминенсе» еще ни разу не проиграл на КЧМ и для выхода в следующий раунд турнира достаточно не проиграть в матче против южноафриканского «Мамелоди», который провел весьма впечатляющий матч против «Боруссии». За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа F
    Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе 0:0
    Мамелоди Сандаунз: Ронвен Уильямс, Кхулисо Мудау, Киану Купидо, Грант Кекана, Лукас Рибейро, Марсело Альенде, Тебохо Мокоена, Темба Зване, Ташрик Мэттьюс, Икраам Рейнерс, Divine Lunga Флуминенсе: Хуан Фрейтес, Игнасио, Сэмуел Шавьер, Фабио да Силва, Джон Арьяс, Матеус Мартинелли, Нонато, Эркулес, Рене, Херман Кано, Агустин Каноббио

    Ход матча

    23' Подача — Фрейтас откликается, мяч попадает прямо в руки Уильямсу. Но был офсайд.

    22' «Флуминенсе» получает право на штрафной, перспективная позиция для навеса в штрафную у бразильской команды.

    19' «Мамелоди» мог заработать угловой, но все-таки мяч ушел от Зване — удар от ворот.

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    17' Удар по воротам от игрока «Мамелоди» — выше ворот!

    14' Ого! Запрессинговали игроки «Мамелоди» Фрейтеса возле ворот Фабио, но все обошлось для «Флу»!

    12' Хороший был момент у «Флуминенсе», но офсайд был у форврада бразильской команды.

    11' Тебохо Мокоена получает заслуженный «горчичник» за наступ на ногу игроку «Флуминенсе»!

    9' Фабио! Вновь выручает 44-летний вратарь «Флу» свою команду!

    8' Момент! «Мамелоди» мог открывать счет, но Фабио вовремя вышел на мяч и отразил его в аут.

    7' Контролирует мяч «Мамелоди», любо-дорого смотреть на такой игровой стиль — эдакая «тики-така» с человеческим лицом.

    6' Бьет издалека игрок «Мамелоди», но Фабио отразил мяч.

    3' Спокойно начали матч команды, только сейчас зафиксировали первый фол в матче в центре поля.

    1' Шары в цветах «Флу» летают по полю, как раз некоторые из них и немного затянули старт игры.

    1' «Флуминенсе» развел мяч с центра поля, матч начался!

    До матча

    21:53 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.

    21:42 «Мамелоди», в свою очередь, выпускает абсолютно тот же состав, что и в матче против «Боруссии» — ни одного изменения не провел тренерский штаб «Сандаунз» перед решающим матчем.

    21:36 «Флуминенсе» сделал пять изменений в составе по сравнению с матче против «Ульсана», Тьяго Силва и Гансо начнут матч против «Сандаунз» в запасе.

    21:32 Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами, который вмещает 74 918 зрителей.

    Стартовые составы

    «Мамелоди»: Уильямс, Кекана, Купидо, Лунга, Мудау, Мокоена, Альенде, Зване, Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз

    «Флуминенсе»: Фабио, Шавьер, Игнасио, Рене, Фрейтес, Мартинелли, Нонато, Насименто, Каноббио, Кано, Арьяс

    «Мамелоди Сандаунз»

    Команда из Южной Африки пока производит самые яркие и приятные впечатления от своей игры среди представителей КАФ (Африканской конфедерации футбола) — клуб из Претории остался единственным клубом, который может выйти в плей-офф КЧМ.

    Южноафриканская команда начала турнир со скромной победы над «Ульсаном» (1:0), а в следующем туре устроила голевую феерию с дортмундской «Боруссией» (3:4). В матче с немецкой командой «Мамелоди» открыл счет, но упустил преимущество в счете, а затем был близок к героическому камбэку.

    Иронично, что за выход в плей-офф «бразильцы» (одно из прозвищ «Мамелоди» — прим.) сыграют против команды из Бразилии.

    «Флуминенсе»

    Команда из Рио-де-Жанейро близка к выходу из группы и им будет достаточно ничьи против «Мамелоди», ведь у настоящих бразильцев 4 очка в активе после нулевой ничьи против «Боруссии» и яркой победы над «Ульсаном» (4:2).

    В случае выхода в плей-офф, «Флу» станет уже 4-м по счету клубом из своей страны, который вышел в следующий раунд вслед за «Палмейрасом», «Фламенго» и «Ботафого».

    Напомним, что «Флуминенсе» вышел на КЧМ в качестве обладателя Кубка Либертадорес-2023.

    Личные встречи

    «Мамелоди» и «Флуминенсе» еще ни разу не встречались друг против друга прежде.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.50.

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