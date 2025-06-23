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    «Атлетико»«Атлетико» — «Ботафого». Онлайн, прямая трансляция
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    Кварацхелия — в стартовом составе ПСЖ на матч КЧМ-2025 против «Сиэтла»

    «Сиэтл» — ПСЖ: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ
    «Сиэтл Саундерс» и ПСЖ опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025-го года.

    Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ

    «Сиэтл Саундерс»: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.

    ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.

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  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 2-х туров «Сиэтл» занимает последнее 4-е место в группе В (0 очков), а ПСЖ — на 2-й позиции с 3 баллами в копилке.

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