Кварацхелия — в стартовом составе ПСЖ на матч КЧМ-2025 против «Сиэтла»

опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025-го года.

«Сиэтл Саундерс»: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров «Сиэтл» занимает последнее 4-е место в группе В (0 очков), а ПСЖ — на 2-й позиции с 3 баллами в копилке.