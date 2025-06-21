Сборную Польши мог возглавить Саутгейт

Президент Польского футбольного союзасообщил о том, что сборную Польши мог возглавить, который ранее работал со сборной Англии.

«Мы получили предложение о сотрудничестве с ним, но не нужно забывать одну простую вещь: ни один иностранный тренер не сможет гарантировать нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы сразу же подписал с ним контракт.

Ярчайший пример — Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все рукоплескали. Но на деле всё вышло неожиданно и печально для нас», — приводит слова Кулеши Przegląd Sportowy.

Напомним, что сейчас сборной Польши участвует в отборе на чемпионат мира 2026 года.