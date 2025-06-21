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    Сборную Польши мог возглавить Саутгейт

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Польши
    Президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша сообщил о том, что сборную Польши мог возглавить Гарет Саутгейт, который ранее работал со сборной Англии.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Мы получили предложение о сотрудничестве с ним, но не нужно забывать одну простую вещь: ни один иностранный тренер не сможет гарантировать нам выход на чемпионат мира. Если бы он нам это гарантировал, я бы сразу же подписал с ним контракт.

    Ярчайший пример — Фернанду Сантуш. Успешный тренер, известное имя, все рукоплескали. Но на деле всё вышло неожиданно и печально для нас», — приводит слова Кулеши Przegląd Sportowy.

    Напомним, что сейчас сборной Польши участвует в отборе на чемпионат мира 2026 года.

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