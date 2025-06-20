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    Галактионов: Мне не известно об интересе к Баринову из Турции

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что капитан команды Дмитрий Баринов может отправиться в турецкий «Башакшехир».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Мне не известно об интересе к Баринову из Турции. Я с удивлением прочитал это в СМИ. Могу с уверенностью сказать, что предпосылок к уходу Баринова нет. Дима — наш многолетний лидер и капитан.

    Клуб рассчитывает на Баринова в долгосрочной перспективе. Мы хотим удержать своих лидеров, чтобы команда прогрессировала», — цитирует специалиста Sport24.

    Ранее сообщалось, что «Башакшехир» готов купить капитана «Локомотива» за 2 млн евро.

    В прошлом сезоне 28-летний Дмитрий Баринов провел за «Локомотив» 35 матчей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с железнодорожниками истекает в июне 2026 года.

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