Галактионов: Мне не известно об интересе к Баринову из Турции

Главный тренер «Локомотива»высказался о том, что капитан командыможет отправиться в турецкий «Башакшехир».

«Мне не известно об интересе к Баринову из Турции. Я с удивлением прочитал это в СМИ. Могу с уверенностью сказать, что предпосылок к уходу Баринова нет. Дима — наш многолетний лидер и капитан.

Клуб рассчитывает на Баринова в долгосрочной перспективе. Мы хотим удержать своих лидеров, чтобы команда прогрессировала», — цитирует специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что «Башакшехир» готов купить капитана «Локомотива» за 2 млн евро.

В прошлом сезоне 28-летний Дмитрий Баринов провел за «Локомотив» 35 матчей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с железнодорожниками истекает в июне 2026 года.