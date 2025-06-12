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    Англия обыграла Чехию на молодежном Евро

    Чехия-U21 — Англия-U21: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Чехии Сборная Англии Футбол Англии
    Сборная Англии переиграла команду Чехии в матче первого тура Евро-U21 — 3:1.

    Ли Карсли — главный тренер Англии-U21
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    Ли Карсли — главный тренер Англии-U21

    Харви Эллиот открыл счет на 39-й минуте встречи. Джон Роу удвоил преимущество англичан на 48-й минуте матча, но Даниэль Фила сократил отставание три минуты спустя. Точку в матче поставил Чарли Крессуэлл на 76-й минуте, восстановив преимущество в два мяча для подопечных Ли Карсли.

    Футбол. U21 Евро-2025. Группа B
    Чехия U21 — Англия U21 1:3
    Голы: 0:1 Харви Эллиотт (39'), 0:2 Джонатан Роу (48'), 1:2 Карел Поезны (51'), 1:3 Чарли Крессвел (76') Чехия U21: Лукаш Горничек, Патрик Выдра (Ондржей Кричфалуши, 86'), Мартин Сухомель, Филип Пребсл, Войтех Странский (Александр Сойка, 81'), Карел Поезны (Филип Вехета, 81'), Карел Поезны (Филип Вехета, 81'), Вацлав Сейк, Stepan Chaloupek, Karel Spacil, Matej Hadas (Josef Kozeluh, 86') Англия U21: Джеймс Бидл, Тино Ливраменто, Джарелл Куанса, Чарли Крессвел, Омари Хатчинсон (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 78'), Джеймс Макати (Джей Стэнсфилд, 69'), Харви Эллиотт, Эллиот Андерсон (Хейден Хакни, 84'), Алекс Скотт (Тайлер Мортон, 84'), Арчи Грей, Джонатан Роу (Итан Нванери, 69') Предупреждение: Эллиот Андерсон (1')

    В следующем туре Англия встретится со Словенией, Чехия сыграет против Германии.

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