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    Хейсен — о переходе в «Реал»: Я буду играть в лучшем клубе мира

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    Центральный защитник Дин Хейсен выступил на презентации по поводу перехода в мадридский «Реал» перед своими болельщиками.

    Дин Хейсен
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    Дин Хейсен

    «Благодарю президента Флорентино Переса. Я хотел быть здесь с первого дня. С тех пор, как "Реал Мадрид" позвал меня, я даже не смотрел в сторону других клубов. Я благодарю свою семью за все — от ежедневных поездок на тренировки до переездов вместе со мной. И спасибо моим братьям и сестрам.

    Я перешел в лучший клуб мира и готов отдать все свои силы. Со смирением, надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев вместе. "Реал" — клуб моей жизни. Большое спасибо. Вперед, "Мадрид", — сказал Хейсен изданию As.

    В мадридском "Реале" Хейсен получил №24 и был презентован в качестве нового футболиста. Его прежним клубом был английский "Борнмут". Стоимость 20-летнего защитника сейчас оценивается в 60 млн евро, а контракт до 2030 года.

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