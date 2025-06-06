Гасперини — новый главный тренер «Ромы»

стал новым главным тренером, об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Итальянский специалист подписал контракт с клубом из столицы Италии до конца сезона-2027/2028.

Прошлым местом работы 67-летнего наставника является «Аталанта». Гасперини проработал в Бергамо на протяжении девяти сезонов. Под его руководством бергамаски провели 439 матчей во всех турнирах, в которых одержали 228 побед. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы, а также дважды выходила в финал Кубка Италии.

Календарь и таблица Серии А

В минувшем сезоне Серии А «Аталанта» заняла 3-е место в турнирной таблице, а «Рома» финишировала на 5-й строчке.