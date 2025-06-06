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    Гасперини — новый главный тренер «Ромы»

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    Джан Пьеро Гасперини стал новым главным тренером «Ромы», об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    Итальянский специалист подписал контракт с клубом из столицы Италии до конца сезона-2027/2028.

    Прошлым местом работы 67-летнего наставника является «Аталанта». Гасперини проработал в Бергамо на протяжении девяти сезонов. Под его руководством бергамаски провели 439 матчей во всех турнирах, в которых одержали 228 побед. В сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы, а также дважды выходила в финал Кубка Италии.

    Календарь и таблица Серии А

    В минувшем сезоне Серии А «Аталанта» заняла 3-е место в турнирной таблице, а «Рома» финишировала на 5-й строчке.

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