Семшов считает, что Карпин — лучший вариант для «Динамо»

Экс-футболист сборной Россииподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера московского

«Карпин может ставить игру — мы это видели по работе в "Ростове". Насколько понимаю, несколько футболистов оттуда перейдут в "Динамо". Валерий Георгиевич ещё не выигрывал титулы, как и "Динамо" давно не завоёвывало трофеи. Будет хороший тандем с голодным до трофеев тренерским штабом.

Но никто не скажет, что Карпин придёт и с ходу начнёт всё выигрывать. Сначала нужно собрать команду, внедрить в неё то, что он хочет видеть. В данной ситуации Карпин — лучший вариант для Динамо», — сказал Семшов Чемпионату.

Ранее Карпин подтвердил переговоры с московским «Динамо». Сейчас специалист возглавляет сборную России.