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    Семшов считает, что Карпин — лучший вариант для «Динамо»

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Карпин может ставить игру — мы это видели по работе в "Ростове". Насколько понимаю, несколько футболистов оттуда перейдут в "Динамо". Валерий Георгиевич ещё не выигрывал титулы, как и "Динамо" давно не завоёвывало трофеи. Будет хороший тандем с голодным до трофеев тренерским штабом.

    Но никто не скажет, что Карпин придёт и с ходу начнёт всё выигрывать. Сначала нужно собрать команду, внедрить в неё то, что он хочет видеть. В данной ситуации Карпин — лучший вариант для Динамо», — сказал Семшов Чемпионату.

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