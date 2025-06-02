Тренер «Черноморца»: Состояние стадиона в Воронеже было хуже, чем в Новороссийске

Главный тренер новороссийского «Черноморца»высказал свое мнение по поводу ситуации со стадионом в Новороссийске, который не получил лицензию для игры в российской Премьер-лиге.

«Я не строитель и не архитектор и совершенно точно далек от лицензирования. Но на мой непрофессиональный взгляд, стадион у нас ухоженный и в хорошем состоянии. Можно его сделать лучше? Да. Светом занимаются. Наверное, входы можно усовершенствовать.

Где-то подкрасить. Прямо-таки глобальных проблем я не вижу. Когда мы выходили с "Факелом" в Премьер-Лигу, состояние легендарного стадиона в Воронеже было хуже. Тем не менее все включились — и, вы знаете, все получилось! Мы вышли в РПЛ в мае, все решилось в последний момент. Но в конце весны и весь июнь люди работали на арене 24/7.

И к первой игре стадион был готов. Хотя он объективно был более проблемным, чем "Центральный" в Новороссийске. Состояние раздевалок точно было хуже. В Новороссийске, на мой субъективный взгляд, ситуация не такая катастрофичная.

Я знаю, какие усилия приложило руководство Воронежской области, города, клуба, чтобы срочно все переделать. А здесь не нужно было глобально что-то перестраивать», — сказал Василенко «Чемпионату».

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По итогам этого сезона в Первой лиге «Черноморец» завоевал право играть в стыковых матчах, но не получил лицензию для игры в РПЛ. Вместо команды там сыграл «Сочи» и смог по сумме двух матчей обыграть «Пари НН».

51-летний Василенко с 2020 по 2022 год работал с воронежским «Факелом» и смог вывести команду в РПЛ.