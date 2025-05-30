В РФС прокомментировали, кому будет отдан приоритет при замене «Химок» в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал, кто может заменитьв следующем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Будут учтены все факторы. Почему приоритет команде РПЛ? Важно сохранить тот продукт, которые они делают. Обсуждался вариант, при котором стыковые матчи могли играть Оренбург и Ахмат», — цитирует Митрофанова «СЭ»

Окончательное решение о замене «Химок» будет принято исполкомом или бюро исполкома РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. Дата заседания пока не назначена.

«Химки» не смогли получить лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за отсутствия финансовых гарантий. В прошедшем сезоне команда заняла 12-е место в турнирной таблицы.