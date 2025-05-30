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    Мостовой оценил работу тренера «Сельты»

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    Знаменитому российскому футболисту Александру Мостовому импонирует работа Клаудио Хиральдеса в «Сельте».

    Клаудио Хиральдес
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    Клаудио Хиральдес

    «Эта "Сельта" провела довольно хороший сезон, сумев квалифицироваться в Лигу Европы. Начали не очень стабильно, но закончили сезон на отличной ноте, показав очень качественный футбол.

    Я не очень хорошо знаю главного тренера, но считаю, что это парень, который отлично разбирается в футболе, несмотря на свой возраст. Чтобы добиться того, чего он добился — нужно многое знать», — сказал экс-хавбек «Сельты» и сборной России изданию Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    37-летний специалист возглавил галисийцев в марте 2024 года. В этом сезоне «Сельта» заняла 7-е место в Примере и смогла отобраться в Лигу Европы на следующий сезон.

    Ранее Мостовой рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории «Сельты».

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