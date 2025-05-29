Знаменитый российский полузащитниксообщил, кого он считает лучшим игроком в истории испанской «Сельты».

«Яго Аспас, как всегда. Он лучший и всегда будет лучшим, ничего не скажешь», — заявил Александр Мостовой авторитетному испанскому изданию Marca.

Александра Мостового называют многие одним из лучших футболистов в истории «Сельты». В составе галисийцев он выступал с 1996 по 2004 год и сыграл 235 матчей, в которых забил 54 мяча.

Сейчас Аспасу 37 лет, он играл за «Сельту» с 2009 по 2013 год, а также с 2015-го по настоящее время. На его счету 524 матча за команду и 214 забитых мячей во всех турнирах.