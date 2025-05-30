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    Мимович покидает «Зенит»

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    Правый защитник «Зенита» Огнен Мимович покидает команду, сообщает официальный сайт питерского клуба.

    Огнен Мимович
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    Огнен Мимович

    «Срок действия арендного соглашения между сине-бело-голубыми и турецким "Фенербахче" подошел к концу, футболист вернется в расположение своего клуба. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

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    • 20-летний Мимович был арендован у турецкого «Фенербахче» в январе 2025 года. Всего сыграл за «Зенит» 6 матчей, выходя на замены. Сейчас на портале Transfermarkt игрок оценивается в 4 млн евро.

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